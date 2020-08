È morta Rita Greco, la vedova del ‘Boss delle Cerimonie’

Rita Greco era ricoverata nell’Ospedale Cotugno di Napoli dopo l’esplosione del focolaio individuato all’interno del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. La vedova di Antonio Polese (morto il 1° dicembre di quattro anni fa), proprietario della struttura e storico fondatore del luogo in cui andava in scena la famosa trasmissione ‘Il boss delle Cerimonie’ (su Real Time), era risultata positiva ai test, ma non presentava sintomi. Fatali, per lei, alcune patologie pregresse.

La donna aveva 80 anni e da due settimane si trovava nel reparto di terapia subintensiva del nosocomio napoletano. Secondo le prime notizie, non presentava nessuno dei classici sintomi da Covid – febbre, problemi respiratori e tosse -, ma vista la sua età si è preferito tenerla sotto osservazione all’interno delle stanze del Cotugno di Napoli. Poi le sue condizioni, per via di alcune patologie pregresse di cui soffriva da anni, si sono aggravate. Fino al decesso ufficializzato nel pomeriggio di mercoledì.

Rita Greco, addio alla moglie del Boss delle Cerimonie

Due settimane fa, quando Rita Greco fu ricoverata, anche il genero Matteo Giordano (sposato con Imma Polese, figlia di Antonio e Rita) – altro volto noto della trasmissione in onda su Real Time – era risultato positivo ai test Covid. L’uomo, 56, risulta ancora ricoverato presso l’ospedale napoletano, ma le sue condizioni di salute non sembrano gravi. Si attende solamente un secondo tampone negativo per rimandarlo a casa.

(foto di copertina: da Il Boss delle Cerimonie, Real Time)