È morto Cesare Romiti

Si è spento all’età di 97 anni Cesare Romiti, storico amministratore delegato della Fiat e presidente di RCS. Le sue condizioni di salute erano compromesse da tempo e già negli ultimi giorni era emersa una situazione molto grave. Il manager e imprenditore resterà per sempre legato al nome della Fiat. Negli anni al vertice dell’azienda automobilistica, è stato il braccio destro dell’avvocato Gianni Agnelli.

Nato a Roma nel 1923, Cesare Romiti aveva compiuto 97 anni il 24 giugno scorso. Il suo nome resterà per sempre legato a quello della Fiat e di Gianni Agnelli. Trascorse 25 anni in azienda, ricoprendo prima il ruolo di amministratore delegato – come uomo di fiducia della famiglia – e poi di Presidente dopo la morte di Giovanni Agnelli. Al termine della sua esperienza con la Fiat, nel 1998, divenne anche Presidente di Rcs editori e di Impregilo.

Dopo la sua laurea in Economia, iniziò a lavorare all’interno di grandi gruppi bancari italiani e internazionali. Ma a segnare la sua carriera e la sua vita fu il legame con la Fiat e con la famiglia Agnelli. Nel 1974 entra a far parte dell’azienda, dove fu nominato amministratore delegato due anni dopo. Lascerà la Fiat e il suo ruolo di ad nel 1988, prima di ritornarvi nel 1996 ricoprendo per un biennio il ruolo di Presidente dopo la morte di Giovanni Agnelli.

Dalla Presidenza Fiat a quella di Rcs Editori

Dopo aver lasciato per la seconda volta la Fiat, divenne presidente di Rcs Editori nel 2004 e, l’anno seguente, divenne anche capo di Impregilo Spa, il principale gruppo italiani nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni. In quegli anni divenne anche presidente della fondazione Italia-Cina. In quegli stessi anni furono evidenti i contrasti con Sergio Marchionne per la gestione della Fiat: il manager non condivideva alcune scelte fatte nel recente passato e vedeva la sua creatura mutata nel corso degli anni.