L’Italia «è un Paese per vecchi»: in dieci anni sono raddoppiati gli over 100

Lunga vita ai nostri anziani. I dati demografici diffusi dall’Istat indicano come nell’ultimo decennio l’aspettativa di vita in Italia si sia allungata. Il trend è testimoniato da tutti quegli italiani che sono riusciti a varcare la fatidica quota 100. Non si parla, in questo caso, della riforma del sistema pensionistico approvata dal governo, ma dell’essere diventati centenari e ultra-centenari. I numeri, che sono molto positivi per quel che riguarda la longevità, vanno però in contrasto con il calo delle nascite nel Bel Paese.

L’ultimo rapporto Istat, dall’emblematico titolo ‘Cent’anni e non sentirli’, mostra come longevità faccia rima con femminilità. Al 1° gennaio 2019, infatti, sono state contate 14456 persone residenti in Italia ad aver compiuto i 100 anni di età. E l’84% di loro sono donne. E il trend rosa si conferma anche parlando degli ultra-centenari: tra tutti i centenari, ben 112 hanno raggiunto e superato la soglia dei 105 anni di età e, come nel caso precedente, l’87% è di loro è di sesso femminile.

I centenari italiani e il Pink Power sulla longevità

La forbice di distanza tra uomini e donne diventa ancora più evidente andando ad analizzare il numero degli italiani e italiane che hanno la fortuna di aver toccato quota 110 al 1° gennaio di quest’anno: delle 125 persone tra il 2009 e il 2019 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età, oltre il 93% è costituito da donne. Numeri che confermano un dato: in Italia ci sono più donne che uomini.

I dati del rapporto Istat

Nell’analisi globale del rapporto Istat ‘Cent’anni e non sentirli’ , emerge come i centenari siano cresciuti da 11 mila a oltre 14 mila nel decennio 2009-2019; gli over 105 sono più che raddoppiati (+136%), passando da 472 a 1.112. I supercentenari vivi al 1° gennaio 2019 sono 21, raddoppiati rispetto al 2009 quando se ne contavano 10. L’ultimo dato demografico evidenziato dall’Istituto di statistica riguarda la geolocalizzazione dei centenari italiani: il Nord domina in questa speciale classifica tra Settentrione e Meridione.

(foto di copertina: ANSA/TINO ROMANO)