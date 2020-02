Un sospetto contagio da Coronavirus tra i 56 italiani in quarantena alla Cecchignola

Ci sarebbe un caso di sospetto contagio da Coronavirus tra i 56 italiani che si trovano in quarantena all’interno della città militare della Cecchignola, a Roma. Il ministero della Salute ha fatto sapere che uno dei nostri connazionali rientrati in Italia con il volo organizzato dalla Farnesina da Wuhan della scorsa settimana, sarebbe risultato positivo a uno dei test effettuati. Il contagio ancora è da confermare e, per questo motivo, la persona è stata trasferita all’Ospedale Spallanzani.

Sempre nel nosocomio romano sono ancora ricoverati in terapia intensiva la coppia cinese soccorsa due settimane fa in un albergo di via Cavour. Le loro condizioni di salute risultano essere ancora gravi, ma stabili. Ora, allo Spallanzani è arrivato anche quel cittadino italiano rientrato da Wuhan. Non è stato dichiarato il sesso, ma la persona è stata sottoposta ai controlli dei medici e messo in isolamento in attesa di ulteriori test che confermeranno o smentiranno il sospetto di contagio da Coronavirus.

Sospetto caso di Coonavirus alla Cecchignola

La notizia ha messo in allarme anche gli altri 55 italiani in isolamento alla Cecchignola. Nei prossimi giorni, infatti, saranno effettuati ulteriori test su di loro. Il motivo di questa attesa è il tempo di incubazione previsto dalla polmonite da Coronavirus che non permette di avere risposte a breve termine.

La nave in quarantena in Giappone

Nel frattempo, da Giappone arriva la notizia della presenza di 35 italiani a bordo della nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan fermata a largo del porto di Yokohama in isolamento. Sull’imbarcazione, infatti, sarebbe stato riscontrato almeno un caso di contagio da Coronavirus. La Farnesina in queste ore si è attivata per avere conferme su questa notizia.

