Il sindaco di Messina dice che sono più probabili gli asini che volano che una ciclabile sullo Stretto

Non potevano mancare le dichiarazioni del sindaco di Messina Cateno De Luca in merito alla vicenda della pista ciclabile contestuale al ponte sullo Stretto presentata, via Twitter, dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Il primo cittadino della città siciliana, infatti, ritiene impraticabile la proposta e utilizza un’iperbole per dare idea della situazione.

Cateno De Luca e gli asini volanti sullo Stretto di Messina

«La pista ciclabile sul Ponte di Messina? – ha detto De Luca – Penso che sarebbe molto più affascinante e più realistico pensare agli asini volanti che attraversano lo Stretto di Messina, come tutti quegli asini politici che in questi decenni hanno ipotizzato, anzi hanno prospettato la realizzazione del ponte che poi purtroppo, per varie vicissitudini, ha semplicemente prodotto centinaia di milioni di euro di danni».

Paola De Micheli ha comunicato l’istituzione di una commissione ad hoc che possa valutare tutte le soluzioni per collegare la Sicilia alla Calabria, sia su strada, sia su rotaia. Poi ha annunciato che nel progetto dovrebbe essere prevista anche una pista ciclabile che possa accompagnare la struttura principale. Un tweet che ha scatenato l’ilarità della rete e anche quella del sindaco di Messina, non nuovo a uscite sui generis (non soltanto nei confronti dei rappresentanti del governo)