Hanno perso la vita in quattro, tra i 15 e i 28 anni

Stavano percorrendo la strada statale 121 all’altezza di Belpasso, per rientrare a casa dopo una serata in una nota discoteca di Catania quando l’uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un guardrail. L’automobile si è spezzata in due, morti i 4 passeggeri: solo il conducente è sopravvissuto.

Incidente mortale dopo la discoteca a Catania: morti 4 giovani

Sono 4 le giovani vittime dell’incidente avvenuto sulla strada statale Catania Paternò, nei pressi di Piano Tavola. Si tratta di Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, e di due minori, un ragazzo di 17 anni, e una ragazzina di 15. L’unico a sopravvivere, riportando qualche ferita, è stato il conducente di 48 anni, marito della donna deceduta e attualmente ricoverato in condizioni non gravi.

(Credits immagine di copertina: twitter Vigili del Fuoco@emergenzavvf)