Il piano cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall’8 dicembre: sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ipotizzato inizialmente, che chi utilizza carte, bancomat e app per i pagamenti digitali potrà ottenere un rimborso del 10% sui propri acquisti due volte l’anno, fino a un massimo di 150 euro per volta, con il primo ‘extra-cashback‘ – 150 euro con minimo 10 pagamenti tracciabili – che arriverà già sulle spese di Natale. Lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. La Corte dei Conti avrebbe già registrato il decreto ministeriale che ne definisce le regole, firmato negli ultimi giorni dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Si tratta, dunque, di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano cashback in partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere fino ad un massimo di 3450 euro nel prossimo anno sommando i vari rimborsi (extracashback, 300 euro di cashback e 3000 euro di super cashback).

Per ottenere il rimborso, bisogna effettuare almeno 50 operazioni a semestre (dieci operazioni per il cashback di dicembre), senza importi minimi di spesa. Poi, bisognerà scaricare l’App10 sul proprio smartphone o tablet. Una volta registrati, si dovrà inserire il proprio codice fiscale da abbinare agli strumenti di pagamento e l’iban per gli accrediti dei rimborsi. Il primo rimborso, relativo agli acquisti per lo shopping natalizio, arriverà a febbraio. Quelli successivi arriveranno il mese dopo il semestre di riferimento (quindi a luglio 2021 è previsto il secondo). Un incentivo alla competizione fra utilizzatori della moneta elettronica arriva dal premio destinato ai primi 100 mila cittadini, registrati al programma, che effettuano il maggior numero di acquisti con carte e app di pagamento: oltre al cashback 10% otterranno il cosiddetto ‘Super Cashback‘, una sorta di bonus di 1.500 euro ogni 6 mesi.