Carrefour indaga sul punto vendita che ha risposto «la salsiccia» alla candidata del reparto macelleria

Nella giornata di ieri, era stato diffuso lo screenshot di una conversazione tra un punto vendita Carrefour Express e una possibile candidata alla posizione aperta nel reparto macelleria. La donna aveva affermato di «saper maneggiare la carne», visto che aveva una formazione da cuoca, mentre dall’altro lato, chi gestiva l’account social del punto vendita aveva risposto: «la salsiccia?». La donna ha pubblicato lo screenshot sui social network e, in poco tempo, la sua vicenda paradossale è diventata di dominio pubblico, rilanciata dalla segretaria di Possibile Beatrice Brignone e ripresa anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Dopo una giornata di polemiche, è arrivata anche la risposta di Carrefour Italia.

Carrefour avvia un’indagine interna

Carrefour ha affermato di aver avviato un’indagine interna per accertarsi dell’accaduto nel suo punto vendita di Cesate, cercando di risalire alle responsabilità. Una affermazione assolutamente utile, dal momento che lo stesso punto vendita, nella giornata di ieri, aveva provato a stemperare le polemiche affermando che quella sulla salsiccia fosse una domanda standard, che veniva sottoposta a tutti i candidati alla posizione aperta nel reparto macelleria (insieme a quella sugli altri lavorati della carne e alle strategia di vendita al banco).

Carrefour e l’annuncio delle decisioni esemplari

La risposta è stata ulteriormente al centro di polemiche, tanto da far intervenire il team di comunicazione di Carrefour Italia: «Confermiamo – ha scritto l’account Twitter ufficiale della grande catena della GDO che opera nel nostro Paese – che è in corso l’investigazione interna nel negozio franchising per ricostruire puntualmente quanto accaduto. Siamo determinati a prendere, una volta accertate le responsabilità nel più breve tempo possibile, decisioni appropriate e esemplari».