Carlo Conti in ospedale cerca di tranquillizzare i fan: «Sto migliorando»

Qualche giorno fa, la notizia della positività al coronavirus di Carlo Conti. Tuttavia, il conduttore aveva mantenuto un discreto stato di salute che gli aveva permesso di condurre il suo programma, Tale e Quale Show, da casa. Oggi, però, è arrivata la notizia di Carlo Conti ricoverato all’ospedale di Careggi a Firenze, in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Carlo Conti ricoverato lancia un messaggio ai fan

A quanto pare, da diversi giorni, il suo stato di salute non gli permetteva di essere in condizioni di poter essere curato da casa. Una situazione che ha spinto, in via precauzionale, a convincerlo a ricoverarsi in ospedale. Dopo la diffusione della notizia questa mattina, lo stesso conduttore della rai ha voluto rassicurare i propri fan sul suo stato di salute. Tanto più che il ricovero non risale alle ultime ore, ma già a qualche giorno fa.

Carlo Conti e la puntata di stasera di Tale e Quale Show

Nel suo post su Instagram, tra l’altro, Carlo Conti ha anche dato qualche informazione sul programma della prima serata del venerdì, Tale e Quale Show appunto, che andrà in onda alle 21.20. Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli, infatti, porteranno autonomamente avanti lo show, garantendo la continuità del format di Raiuno che, solitamente, raggiunge sempre una fetta molto ampia di spettatori.