Le intercettazioni sui carabinieri arrestati: «Hai presente Gomorra? È stato uguale»

Frasi incredibili, ancor di più se si pensa che a pronunciarle siano stati militari dell’Arma. La storia della caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, sequestrata e con sei carabinieri arrestati, ha assunto dei tratti ancora più inquietanti nel momento in cui sono state rese note, a margine della conferenza stampa della procura di Piacenza che sta conducendo le indagini, le intercettazioni telefoniche di cui i militari si sono resi protagonisti.

Carabinieri come Gomorra, le intercettazioni a Piacenza

Pensavano di essere intoccabili e che nessuno sarebbe mai arrivato a loro, anche se era ben chiaro – nella loro visione – quello che stavano facendo e i potenziali reati che venivano a configurarsi. Tanto che non si scomodavano i paragoni illustri a un libro, a un film e a una serie televisiva molto famosa sulla criminalità organizzata, quella Gomorra ispirata alla vita dei boss malavitosi della Campania raccontata dalla penna di Roberto Saviano.

«Hai presente Gomorra? Guarda che è stato uguale. Tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato». A pronunciare questa frase, lo si precisa, non è stato un militare dell’Arma, ma un suo complice civile, coinvolto in una delle operazioni illecite su cui la procura di Piacenza sta ancora indagando. Invece, i carabinieri sostenevano di aver creato una vera e propria struttura di intoccabili, una sorta di vertice di una piramide: «Abbiamo fatto una piramide: sopra ci stiamo io, tu e lui… ok? Siamo irraggiungibili».

Carabinieri come Gomorra, le altre intercettazioni

Inoltre, si parla anche del sistema individuato per spacciare le sostanze stupefacenti: sempre secondo le intercettazioni, sarebbero stati proprio i carabinieri a controllare gli affari dei locali spacciatori. Una questione che dovrà essere chiarita dalle indagini, ma che sembra configurare davvero un sistema a cui è difficile credere se si pensa al ruolo dell’Arma dei Carabinieri e alla sua storia in Italia.