Si dimette il capo della Protezione Civile calabrese che ha aveva detto: «Non so cos’è un ventilatore polmonare»

Quella frase pronunciata durante la sua intervista a Report – andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3 – ha provocato un vero e proprio pandemonio, culminato con la sua lettera di dimissioni presentata sul tavolo della presidente Jole Santelli. Il capo protezione Civile Calabria, Domenico Pallaria, aveva dichiarato di non sapere cosa fosse un ventilatore polmonare, strumento indispensabile per la cura in terapia intensiva dei pazienti più gravi affetti da Covid-19. E quelle parole hanno portato a tantissime reazioni.

Domenico Pallaria era stato nominato proprio dalla neo presidente della Regione Calabria lo scorso 5 marzo per gestire l’emergenza Coronavirus. Lui era alla guida della task force regionale che, da quasi un mese, è alle prese con la gestione quotidiana di quel che sta accadendo in Calabria. Per questo motivo quella sua dichiarazione a Report ha fatto enorme rumore.

Il Capo Protezione Civile Calabria si dimette

«È opportuno sdrammatizzare questa situazione che ha dell’incredibile, è farsesca. La mia era una frase estrapolata da un contesto in cui spiegavo la filosofia, quello che effettivamente era. Avevo appena detto che nel gruppo di lavoro ci sono dei medici, anestesisti e rianimatori: sono loro che devono dire a me di che cosa hanno bisogno – ha detto il capo Protezione Civile Calabria dimissionario a LacNews24 -. Io devo provvedere, ma sono loro che stabiliscono il tipo di ventilatore in base alle proposte che arrivano, perché c’erano proposte da 200 euro a 4mila euro. Sono loro che sanno. Quello che fa il manager è questo. Se un medico si fosse trovato a capo della Protezione civile, in caso di una alluvione, avrebbe chiamato un tecnico, me, che su sistemazioni idrauliche magari qualcosa la potevo dire. Se poi tutto questo è stato estrapolato in un contesto di due ore di intervista».

Jole Santelli accetterà le dimissioni?

Ora sarà la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a valutare se accettare o respingere la sua lettera di dimissioni. Un atto che, tra le altre cose, comporta anche la dismissione del team che dal 5 marzo scorso sta gestendo l’emergenza.

