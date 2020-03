La nova circolare emanata dal Viminale chiarisce la questione dell’ora d’aria per i minori. La possibilità di camminare con i propri figli minorenni viene sancita come diritto e rientra tra le attività motorie all’aperto consentite, purché avvenga in prossimità della propria abitazione. Nella nota si legge come questa possibilità non vada letta come «equivalente all’attività sportiva (jogging)».

Nuova circolare sugli spostamenti vicino casa, no al jogging

La nuova circolare inviata ai prefetti sancisce una cambio di regolamento per gli spostamenti vicino casa. Da ora «è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione». Questo vuol dire che sarà possibile per un solo genitore per famiglia condurre fuori il figlio o i figli per passeggiare in prossimità della propria casa. Il testo di chiarimento su ciò che è vietato e ciò che è consentito durante lo stato di emergenza precisa anche che «l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)».

L’OMS raccomanda un’ora di attività all’aperto per i bambini

L’OMS, come ha sottolineato anche Insieme in rete nell’appello indirizzato a Conte e Speranza, «raccomanda mezz’ora di attività all’aperto per gli adulti e un’ora per i bambini». A oltre 20 giorni dall’inizio del lockdown totale, quindi, arriva il permesso di far uscire i bambini accompagnati da un solo genitore perché possano godersi l’inizio delle belle giornate e l’ora d’aria a cui devono avere diritto. L’OMS raccomanda anche giri in bicicletta a distanza di sicurezza oltre alle passeggiate, che non sono stati citati nella circolare. Il permesso, quindi, rimane valido solo per le passeggiate genitore-figlio nei pressi dell’abitazione.

