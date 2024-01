Calcutta e gli altri, gli italiani di Universal che rischiano di non essere più disponibili su TikTok

Ci sono state settimane in cui davvero tanti utenti italiani di TikTok realizzavano video con un brano di Calcutta in sottofondo. Il cantautore di Latina, infatti, in autunno è uscito con il suo nuovo album e una sua canzone, Controtempo, ha caratterizzato migliaia di video sulla piattaforma, trasformandosi in quello che si definisce un trend. L’incipit dell’inciso, l’ormai celebre Guerra persaaaaa, era diventato ideale per raccontare storie di persone che avevano puntato su un qualcosa che, poi, non si era realizzato. Superare una paura, convincere il partner a fare una cosa in un certo modo, concretizzare dei buoni propositi che, alla fine, non hanno trovato un riscontro pratico. Se vogliamo, il trend su TikTok aveva anche un po’ banalizzato il testo della canzone (Guerra persa/Non ero mai finito a letto con una di destra) che fotografa in maniera abbastanza fedele l’incertezza del nostro tempo a proposito di valori che, un tempo, erano prioritari (come l’appartenenza politica in quanto viatico per le relazioni sociali). Tuttavia, i numeri erano dalla parte di Calcutta: dopo la sua uscita, il brano aveva già raggiunto le 550mila visualizzazioni in una settimana, con un’onda lunga che è durata anche nei mesi successivi. Ora, Calcutta è nella lista dei cantanti italiani Universal che rischiano di sparire da TikTok in seguito al mancato accordo tra la major discografica e la piattaforma social.

Cantanti italiani Universal, una lista molto lunga

Tra gli artisti italiani che verranno interessati dalla decisione della loro casa discografica compaiono i nomi di Mahmood, di Dardust, di Tommaso Paradiso, di Rkomi, di Lazza, di Carl Brave, di Max Gazzè, di Caparezza, di Cesare Cremonini, di Zucchero, di Dargen D’amico, di Elisa, di Emma, di Geolier, di Alessandro La Cava, di Franco 126 e del maestro Ennio Morricone. Nell’ultimo caso, si tratta di un repertorio fondamentale, di una pietra miliare della musica d’autore italiana. Ma anche gli altri nomi fanno il loro effetto, con buona parte del cantautorato (ex) indie che riceve un colpo ben assestato su una piattaforma che comunque – come il caso di Calcutta ha dimostrato – concedeva una certa visibilità.

Alcuni dei cantanti italiani della Universal Music Group, tra l’altro, saranno impegnati con il Festival di Sanremo 2024, che si svolgerà proprio a ridosso del periodo di partenza della nuova era (quella non coperta dal contratto, in chiusura il 31 gennaio). Sappiamo quanto TikTok abbia contribuito, negli ultimi anni, alla diffusione delle canzoni del Festival di Sanremo, soprattutto tra la GenZ (e questa decisione della Universal potrebbe, in qualche modo, penalizzarli).

I cantanti di caratura internazionale che non troveremo più su TikTok

Al netto di decisioni dell’ultimo minuto, dunque, dal 1° febbraio sarà impossibile trovare nel catalogo musicale di TikTok artisti internazionali del calibro di Taylor Swift, di Billie Eilish, dei Rolling Stones, degli U2, di Eric Clapton, di Lewis Capaldi, di Lady Gaga, di Madonna. Ovviamente, si tratta solo di nomi a titolo di esempio, ma l’elenco è davvero lunghissimo e può essere consultato sui siti ufficiali della Universal.