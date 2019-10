Il maltempo fa vittime e dispersi. Crolla anche una chiesa a Campo Ligure

Mentre il Piemonte chiede lo stato d’emergenza e la situazione in Liguria sembra esser ancor peggiore, le notizie che arrivano dal Nord Ovest del nostro Paese mettono i brividi. Vittime, morti e dispersi sono il simbolo del maltempo che ha messo in ginocchio le costruzione messe su dall’essere umano. E l’icona di tutta questa triste – ma non nuova – vicenda è la chiesa di Campo Ligure, venuta giù e finita a brandelli dopo esser stata colpita da una frana.

LEGGI ANCHE > Maltempo al Nord, un morto a Torino e una donna si salva dal sottopasso allagato a Milano

È il simbolo, ma non la cosa più dolorosa. Campo Ligure, un comune di poco meno di 3mila anime, è finito in ginocchio per colpa di questa violenta alluvione. La pioggia, tra Genova e dintorni, scende incessantemente da quasi una settimana, ingrossando torrenti e fiumi che hanno superato gli argini provocando diversi smottamenti di terreno. Uno di questi ha invaso la strada statale, buttando giù la chiesa che si trovava lì, all’ingresso del paesino.

L’alluvione e quella che era la chiesa di Campo Ligure

La Liguria piange, per l’ennesima volta. Non solo il Ponte Morandi – che rimarrà nella memoria eterna della storia di tutti gli italiani -, ma anche episodi analoghi che quasi ogni anno si ripetono senza colpo ferire. Alluvioni su alluvioni che mettono in ginocchio i cittadini che si trovano sempre a dover affrontare un problema atavico di quella terra.

La situazione ad Alessandria a dintorni

E anche il vicino Piemonte deve fare i conti con i danni del maltempo e di questa violenta alluvione. Al momento, tra l’Alessandrino e il Verbano, si contano oltre un centinaio di sfollati. Un uomo risulta ancora disperso mentre poco fa è stato ritrovato il corpo senza vita di un tassista, finito fuori strada per colpa dell’asfalto reso scivoloso dalla quantità d’acqua presente.

(foto di copertina: da bacheca Facebook di Giovanni Toti + Google Maps)