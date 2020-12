Terremoto in casa Ferrari, lascia l’ad Camilleri e i social si scatenano

L’ad Louis Camilleri lascia la Ferrari e a Maranello è terremoto. L’amministratore delegato e membro del Consiglio di amministrazione del Cavallino, ha lasciato per motivi personali lasciando al presidente esecutivo, John Elkann, la carica di amministratore delegato ad interim mentre il Consiglio di amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del suo successore.

Un terremoto, l’ennesimo, che sui social è stato vissuto come l’ennesimo segnale che a Maranello ancora non la tempesta non è passata.

Camilleri lascia la Ferrari e spaventa i social

L’annuncio improvviso che Camilleri lascia la Ferrari ha preso alla sprovvista un po’ tutti e sui social i tifosi della scuderia del Cavallino. Una notizia che, unita a quella che il team principal Mattia Binotto ha lasciato il Bahrain ed è tornato in Italia per questioni di salute, ha creato un clima di preoccupazione sui social, dove in molti hanno speculato.

E se molti hanno visto nella notizia la conferma di un clima difficile dentro e intorno a Maranello, qualcuno ha fatto anche notare che Camilleri avrebbe lasciato il suo ruolo anche in Philip Morris, chiedendo quindi rispetto per una scelta che potrebbe non rientrare in regolamenti di conti interni o valutazioni legate ai risultati deludenti della scuderia, ma, come appunto specificato nel comunicato della Ferrari, a motivi personali.

La reazione di Elkann alla notizia che Camilleri lascia la Ferrari

A spingere verso l’ipotesi che il fatto che Camilleri lascia la Ferrari non sia legato a decisioni manageriali, ma piuttosto a questioni personali sono anche le parole di John Elkann che ha mandato i “più sinceri ringraziamenti” al manager “per la sua incondizionata dedizione” e la sua “sconfinata” passione per Ferrari è augurando poi “a lui e alla sua famiglia un lungo e felice periodo di pensionamento”.