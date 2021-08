Twitter sta riconsiderando alcune modifiche fatte al suo layout

Twitter potrebbe tornare indietro rispetto ad alcune modifiche realizzate, in questa settimana, al suo layout. Il social network di Jack Dorsey, infatti, ha effettuato alcuni cambiamenti che hanno profondamente inciso sull’usabilità dell’applicazione, soprattutto da mobile. Il cambiamento più evidente è stato il passaggio a un font diverso, ma anche l’utilizzo del nero per le sue icone è stato particolarmente messo in risalto. A questo proposito, c’è una confusione che ha caratterizzato diverse esperienze di navigazione: prima delle modifiche, il tasto del “follow” era azzurro quando l’utente era già tra i seguiti, mentre era bianco quando non era ancora tra i seguiti. Al momento, al netto del passaggio dall’azzurro al nero, il meccanismo è esattamente l’opposto.

Cambiamenti Twitter, non si esclude la marcia indietro

Ma la principale retromarcia potrebbe essere fatta sui contrasti più forti. Se la scelta di accentuarli è stata fatta per migliorare l’esperienza degli ipovedenti, Twitter ha raccolto alcuni feedback da parte delle persone particolarmente fotosensibili: queste ultime hanno riscontrato problemi nella loro esperienza di usabilità e li hanno segnalati al social network. Per questo motivo, l’assistenza di Twitter ha invitato pubblicamente gli utenti a fornire i loro feedback che potranno essere proattivi rispetto ad eventuali nuove modifiche.

In particolare, si ipotizza che Twitter permetterà all’utente di scegliere se attivare o disabilitare la funzione di maggior contrasto visivo tra testo e immagini:

We’re making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We’re listening and iterating. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021

Inoltre, a quanto pare, Twitter ha riscontrato problemi con il suo nuovo font – Chirp – per gli utenti di Windows: sempre in queste ore, la società sta cercando di ovviare a questo problema.

We’ve identified issues with the Chirp font for Windows users and are actively working on a fix. Thanks for your patience and please let us know if you have additional feedback. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 14, 2021

La novità, quando si parla di supporti informatici, non è mai particolarmente indolore, soprattutto se avviene dopo un lungo periodo in cui l’interfaccia grafica non è sostanzialmente cambiata. Ma può darsi che, con una sorta di mediazione e con la forza dell’abitudine, l’utente possa tornare ad avere una esperienza di navigazione decisamente soddisfacente.