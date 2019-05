Il governatore della Louisiana accoglie Trump indossando calzini col parrucchino

Se siete fan del presidente degli Stati Uniti sappiate che sul mercato c’è un regalo fatto a posta per voi. Si tratta dei calzini Trump indossati e sfoggiati con orgoglio dal governatore della Lousiana in occasione della visita del tycoon americano. Al suo arrivo all’aeroporto Chennault a Lake Charles, Billy Nungesser è corso incontro al numero 1 della Casa Bianca, gli ha stretto la mano e gli ha mostrato quel dettaglio del suo abbigliamento. La fotografia di quel momento è diventata immediatamente virale. Ma non in senso positivo.

I dettagli di quei frangenti mostrano una storia tipica delle scenette del comico inglese Benny Hill, provocando un classico no-sense che scatena le risate di chi si trova a guardarle. Ed è così che, in maniere un po’ goffa, Billy Nungesser ha deciso di sfoggiare tutta la bellezza – di quella che lui riteneva un’idea geniale – di quei calzini Trump e mostrarli al diretto interessato non appena arrivato all’aeroporto. E non c’era solamente la faccia del tycoon su quelle calze.

.@realDonaldTrump is greeted by Lieutenant Governor Billy Nungesser who was wearing “Trump Socks” as he arrives at the Chennault International Airport Lake Charles, LA. pic.twitter.com/DCTGtnz1VO — Doug Mills (@dougmillsnyt) May 14, 2019

I calzini Trump mostrati a… Donald Trump

E su quelle calze non c’è solo il volto del presidente Usa, ma anche un parrucchino attaccato sulla testa disegnata del tycoon, per ‘celebrare’ il suo famoso e tanto vituperato taglio di capelli famoso in tutto il mondo. I calzini Trump, però sembrano essere piaciuti solamente al governatore della Lousiana e a un divertito numero 1 della Casa Bianca.

Sui social, infatti, in molti hanno parlato di calze rivedibili, discutibile e disgustose. Non tanto per la faccia del tycoon, ma per quell’appendice a mo’ di parrucchino. Decisamente fuori luogo.

(foto di copertina: foto da profilo Twitter Doug Mills)