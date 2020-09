Il calendario della Serie A 2020-2021: Juventus-Inter alla penultima giornata

Il calcio è pronto a ripartire. Dopo una stagione segnata dall’emergenza sanitaria, con un campionato concluso solamente all’inizio di agosto, le squadre sono già ripartite con i ritiri. La prossima settimana i match delle Nazionali per la Nations League, ma nel frattempo sono stati sorteggiati i calendario Serie A 2020-2021. Ricordiamo che, come richiesto dai due club che hanno ultimato per ultimi la scorsa stagione europea, Inter e Atalanta scenderanno in campo sette giorni più tardi rispetto alle altre squadre.

Come indicato dalla Consiglio federale della Figc, la nuova stagione prenderà il via nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Il campionato di Serie A si concluderà domenica 23 maggio. Le 38 giornate prevedono anche sei turni infrasettimanali e tre soste per gli impegni della Nazionale. Si giocherà durante la settimana il 16 e il 23 dicembre (2020), il 6 gennaio, il 3 febbraio, il 21 aprile e il 12 maggio (2021). Stop al campionato, per lasciar spazio alle Nazionali, l’11 ottobre, il 15 novembre (2020) e il 28 (marzo).

Calendario Serie A 2020-2021, le giornate

Nel sorteggio (che segue delle regole predefinite) si è partiti dalla seconda giornata. Mentre la prima sarà sorteggiata alla fine. Il tutto in una video-presentazione sui canali ufficiali della Lega di A.

Così sarà la nuova Serie A

Questo il calendario finale con tutte le 38 giornate del prossimo campionato di Serie A

Il calendario Serie A 2020-2021 vedrà la Juventus, campione in carica, giochare la prima in casa contro la Sampdoria. L’Inter sarà impegnata contro la neopromossa Benevento. Subito la sfida in alta quota tra Lazio e Atalanta. Il Milan a San Siro contro il Bologna, mentre la nuova Roma americana esordirà a Verona contro l’Hellas.

I big match

Nella seconda giornata ci sarà il secondo big match: quello tra Roma e Juventus. Calendario che sembra essere molto complicato per i bianconeri che, nella giornata successiva, si troverà ad affrontare il Napoli all’Allianz Stadium, mentre all’Olimpico di Roma andrà in scena il match tra Lazio e Inter.

Inter-Juventus alla penultima

Alla quarta il primo dei quattro derby stagionali: a San Siro andrà in scena Inter-Milan. I rossoneri, alla quinta, saranno impegnati – sempre al Meazza – contro la Roma. E se i pronostici saranno rispettati, la sfida scudetto arriverà solamente alle 18esima giornata (andata 17 gennaio e ritorno 16 maggio), nello stesso giorno del derby della Capitale. Inter-Juventus (con i bianconeri che giocheranno il ritorno in casa) potrebbe decidere le sorti della stagione.

Le 38 giornate nel Calendario Serie A 2020-2021

1^ giornata (20/09/2020 – 31/01/2021)

Benevento – Inter

Fiorentina – Torino

Genoa – Crotone

Juventus – Sampdoria

Lazio – Atalanta

Milan – Bologna

Parma – Napoli

Sassuolo – Cagliari

Udinese – Spezia

Verona – Roma

2^ giornata (27/09/2020 – 07/02/2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

3^ giornata (04/10/2020 – 14/02/2021)

Atalanta – Cagliari

Benevento – Bologna

Fiorentina – Sampdoria

Genoa – Torino

Juventus – Napoli

Lazio – Inter

Milan – Spezia

Parma – Hellas Verona

Sassuolo – Crotone

Udinese – Roma 4^ giornata (18/10/2020 – 21/02/2021) Bologna – Sassuolo

Crotone – Juventus

Inter – Milan

Napoli – Atalanta

Roma – Benevento

Sampdoria – Lazio

Spezia – Fiorentina

Torino – Cagliari

Udinese – Parma

Hellas Verona – Genoa

5^ giornata (25/10/2020 – 28/02/2021)

Atalanta – Sampdoria

Benevento – Napoli

Cagliari – Crotone

Fiorentina – Udinese

Genoa – Inter

Juventus – Hellas Verona

Lazio – Bologna

Milan – Roma

Parma – Spezia

Sassuolo – Torino

6^ giornata (01/11/2020 – 03/03/2021)

Bologna – Cagliari

Crotone – Atalanta

Inter – Parma

Napoli – Sassuolo

Roma – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Spezia – Juventus

Torino – Lazio

Udinese – Milan

Hellas Verona – Benevento

7^ giornata (08/11/2020 – 07/03/2021)

Atalanta – Inter

Benevento – Spezia

Bologna – Napoli

Cagliari – Sampdoria

Genoa – Roma

Lazio – Juventus

Milan – Hellas Verona

Parma – Fiorentina

Sassuolo – Udinese

Torino – Crotone

8^ giornata (22/11/2020 – 14/03/2021)

Crotone – Lazio

Fiorentina – Benevento

Inter – Torino

Juventus – Cagliari

Napoli – Milan

Roma – Parma

Sampdoria – Bologna

Spezia – Atalanta

Udinese – Genoa

Hellas Verona – Sassuolo

9^ giornata (29/11/2020 – 21/03/2021)

Atalanta – Hellas Verona

Benevento – Juventus

Bologna – Crotone

Cagliari – Spezia

Genoa – Parma

Lazio – Udinese

Milan – Fiorentina

Napoli – Roma

Sassuolo – Inter

Torino – Sampdoria

10^ giornata (06/12/2020 – 03/04/2021)

Crotone – Napoli

Fiorentina – Genoa

Inter – Bologna

Juventus – Torino

Parma – Benevento

Roma – Sassuolo

Sampdoria – Milan

Spezia – Lazo

Udinese – Atalanta

Hellas Verona – Cagliari

11^ giornata (13/12/2020 – 11/04/2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Hellas Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12^ giornata (16/12/2020 – 18/04/2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Hellas Verona-Sampdoria

13^ giornata (20/12/2020 – 21/04/2021)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Hellas Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14^ giornata (23/12/2020 – 25/04/2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Hellas Verona-Inter

15^ giornata (03/01/2021 – 02/05/2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Hellas Verona

16^ giornata (06/01/2021 – 09/05/2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Hellas Verona

17^ giornata (10/01/2021 – 12/05/2021

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Hellas Verona-Crotone

18^ giornata (17/01/2021 – 16/05/2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Hellas Verona

Cagfliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19^ giornata (24/01/2021 – 23/05/2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Hellas Verona-Napoli

(foto di copertina: da Lega Serie A)