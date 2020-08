È ufficiale: la Serie A riparte il 19 settembre. Mercoledì i calendari

Fino a oggi c’era solo l’ufficiosità, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il massimo campionato di calcio italiano riprenderà nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Lo ha deciso, ratificando la decisione, il Consiglio federale della Figc che oggi è riunito a Roma per dettare le linee guida per la ripresa dei campionati professionistici. E c’è anche la data in cui verrà sorteggiato il calendario Serie A: mercoledì 2 settembre.

LEGGI ANCHE > Messi non ha risposto alla convocazione del Barcellona per sottoporsi al tampone

Nonostante le richieste di Inter e Atalanta, dunque, la Serie A non sarà posticipata di una settimana. I due club sono stati gli ultimi ad aver interrotto la stagione agonistica: i bergamaschi sono stati eliminati ai quarti di finale di Champions League lo scorso 12 agosto; i nerazzurri di Milano, invece, hanno giocato la loro ultima partita ufficiale il 21 agosto, dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia.

Quando si ripresenterà la sfida tra i due migliori attacchi dell’ultima #SerieATIM? 💣 Mancano solo 2 giorni aI calendario 2020/2021🗓#nonprendereimpegni mercoledì 2 settembre ore 12:00 ✅@Inter @Atalanta_BC #WeAreCalcio pic.twitter.com/84ub8Ch1LE — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2020

Calendario Serie A, sarà stilato mercoledì 2 settembre

Per il momento, però, le date non cambiano e il calendario Serie A sarà sorteggiato e stilato mercoledì 2 settembre. Nessuna deroga, dunque, e nessun rinvio. Nonostante moltissime squadre abbiano anche registrato diversi casi di contagio tra i loro tesserati. I tempi, infatti, sono ristretti: la fine del massimo campionato è prevista per il 23 maggio. Poi spazio ai Campionati Europei.

Le altre discussioni nel consiglio FIGC

Nella riunione di oggi in via Allegri, a Roma, oltre alla data della ripresa e del calendario Serie A, si sta parlando anche della riunificazione delle commissioni arbitrali di A e B. Una riforma epocale per la gestione dei direttori di gara che, fino a ora, erano suddivisi in due sezioni: CAN A e CAN B, in base alla categoria nella quale erano impegnati e potevano essere impiegati nel corso della stagione. In discussione ci sono anche i ricorsi per le ammissioni in Serie C.