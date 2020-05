Il coronavirus ferma il calcio dilettantistico, avanti Serie A, B e C

C’è una notizia per gli appassionati e un’altra per coloro che, a livello dilettantistico, praticano il calcio. Il consiglio federale riunito nella giornata di oggi ha dato il via libera ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C, ma ha dichiarato conclusa la stagione del calcio dilettanti. La decisione, che senz’altro è stata presa in virtù dei criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico per quanto riguarda le attività sportive, è arrivata nel primo pomeriggio del 20 maggio, assecondando quelle che erano le direttive fatte trapelare nei giorni scorsi anche dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Calcio dilettanti, lo stop ai campionati è stato deciso oggi

Il ministro, infatti, aveva fissato per il 28 maggio un incontro con tutti gli organi calcistici a livello professionistico per decidere se e quando far ripartire i campionati, con un orizzonte per la ripresa fissato intorno alla metà di giugno. Il consiglio della Figc che si è riunito oggi recepisce anche le indicazioni dell’UEFA: la federazione europea, che vorrebbe far disputare nel mese di agosto le competizioni Champions ed Europa League, non aveva imposto la fine dei campionati entro i primi giorni di agosto, ma l’aveva semplicemente raccomandata. Ecco perché, dalla riunione di oggi, è emerso che i campionati di Serie A, Serie B e Serie C potranno terminare anche entro il 20 agosto.

Brutte notizie, invece, per il settore dilettantistico. Occorrerà valutare, adesso, come intenderà operare la LND in merito a promozioni e retrocessioni nei vari campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Bisognerà considerare due opzioni, in questo momento: il congelamento delle classifiche per far ripartire regolarmente la stagione 2020/2021 o anche l’annullamento delle competizioni relativamente all’anno 2019/2020. Resta l’incognita su come il settore del calcio dilettanti in Italia riuscirà ad affrontare la ripartenza dopo la crisi legata al coronavirus.