I dilemmi di Caio Mussolini sui big del web e i simboli massonici e satanici

Caio Mussolini fa spesso ampio uso dei social network, soprattutto per affrontare tematiche d’attualità. Candidato, in passato, nelle liste di Fratelli d’Italia, il manager ha deciso di proporre ai suoi followers un meme che sta circolando da un po’ di tempo e che, in realtà, viene diffuso molto spesso in siti e account social che, per hobby, scovano complotti. In modo particolare, nelle ultime ore, ha diffuso un’immagine su Instagram che, partendo da alcuni loghi delle più importanti piattaforme del web, fa un confronto con alcuni simboli massonici e satanici.

LEGGI ANCHE > Caio Giulio Cesare Mussolini, il pronipote del Duce verso il parlamento

Caio Mussolini e i simboli massonici dei giganti del web

Caio Mussolini non ha fatto altro che proporre il meme che mette a confronto il logo di Facebook con quello che la massoneria impiegherebbe per far riferimento al personaggio biblico Tubal-Cain, il logo di Gmail con un presunto grembiule massonico, quello di Google Chrome con il simbolo del 666, quello dell’Apple store con il compasso e la squadra sempre di ambito massonico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caio G.C. Mussolini (@caio_mussolini)

A corredo dell’immagine ha chiesto ai suoi followers se queste somiglianze fossero semplicemente frutto del caso. Il meme è stato fatto circolare, in passato, per mettere in connessione il grande potere che le piattaforme social hanno nella nostra vita quotidiana, affiancando loro – per suggestione – il lavoro delle logge massoniche che, soprattutto in passato, hanno provato ad avere un ruolo (più o meno rilevante a seconda dei casi e dei contesti geografici) nella gestione degli equilibri della storia sociale.

Ovviamente, si tratta soltanto di suggestioni, che non hanno alcun riscontro pratico. Eppure, vista l’ampia diffusione del meme in ambito sovranità (in passato era stato condiviso anche da Alessandro Meluzzi), Caio Mussolini non si è sottratto al fascino della pubblicazione.