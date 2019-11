Verranno utilizzati solo negli ordini di take away e drive-in

Anche Burger King dice addio alla plastica: o meglio, arrivederci. La catena di fast food ha infatti annunciato che anche in Italia da novembre verrà ridutto l’utilizzo di prodotti monouso realizzati in plastica per gli ordini fatti e consumati all’interno dei suoi ristoranti.

Burger King e la svolta green: niente più cannucce e copri bicchieri di plastica

A chi ordinerà da Burger King e mangerà all’interno del ristorante non verranno servite di default cannucce e coperchi per i bicchieri. La decisione dell’azienda è un passo verso la riduzione dell’utilizzo di prodotti di plastica monouso, che verranno riservati solo per gli ordini take away e drive in, ovvero da portar via o da ordinare e consumare restando all’interno della propria automobile. «Senza coperchio e cannuccia la differenza la vedi e la fai» è lo slogan scelto per la campagna italiana di sensibilizzazione. Come ha infatti evidenziato da Andrea Valota, amministratore delegato di Burger King Restaurants Italia, il ruolo fondamentale «lo giocheranno i nostri clienti, che speriamo apprezzino e supportino la scelta rinunciando alle cannucce e ai coperchi per il proprio bicchiere».

