La bufala della morte di Pippo Baudo il 4 dicembre 2020

Pippo Baudo, come la regina Elisabetta, non morirà mai

No, Pippo Baudo non è morto. Il grande volto della televisione italiana è vivo e vegeto e, come fa notare il giornalista Giancarlo Loquenzi, alle 18.35 il Pippo nazionale sarà ospite su Rai Radio 1 nel programma radiofonico Zapping Radio 1. Un modo carino per smentire una bufala che ha preso piede sul web facendo immediatamente schizzare “Pippo Baudo” in alto nei trend per qualcosa che non è successo e che – speriamo – gli porti pure fortuna.

Pippo Baudo è vivo e lotta insieme a noi, sarà a @ZappingRadio1 @Radio1Rai alle 18,35. — giancarlo loquenzi (@gloquenzi) December 4, 2020

La bufala Pippo Baudo morto

Non solo il sito online Donna Pop – che ha cancellato gli articoli e il tweet ora che il diretto interessato ha anche confermato di essere vivo e vegeto – ma anche Wikipedia.

Pippo Baudo conferma di essere vivo e vegeto

«Faccio le corna», ha detto Baudo contattato da Adnkronos, «succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita». Considerato che anche Wikipedia ha annunciato la data della morte di Pippo Baudo possiamo veramente dire che il conduttore vivrà per sempre con tutta questa attenzione sul suo presunto decesso.