Come Bruno Vespa è riuscito ad andare in onda anche sul primo canale russo

Le note della colonna sonora di “Via col vento”, anche sul primo canale russo, quello più vicino al Cremlino. Mercoledì sera, infatti, uno spezzone dello storico programma condotto da Bruno Vespa su RaiUno – “Porta a Porta” – è stato trasmesso in contemporanea anche su Rossija 1. Il motivo? L’intervista e la contro-intervista tra i due conduttori. Perché in collegamento (ovviamente il tutto è avvenuto in differita, visto che il confronto è stato registrato) è stato effettuato direttamente con lo studio del primo canale di Mosca e dall’altra parte della telecamera c’era il giornalista Vladimir Solovyov.

Oltre 35 minuti di un confronto acceso, aperto con la dichiarazione dello stesso Bruno Vespa che ha spiegato ai suoi telespettatori cosa sarebbe accaduto: «Buonasera a Vladimir Solovyov. Grazie per aver accettato questa nostra proposta in modo che il pubblico russo e il pubblico italiano possano sentire direttamente quali sono le divergenze di opinione tra Italia e Russia sulla guerra in Ucraina». Il tutto è andato in onda – disponibile anche su RaiPlay – mercoledì 22 giugno, nel giorno dell’anniversario dell’invasione nazista del 1941.

Bruno Vespa e il cross-over in diretta con Solovyev

Un cross-over. Due trasmissioni che si sono incrociate per parlare ai rispettivi pubblici e a quelli collegati altrove, su un’altra emittente. E durante questa intervista e contro-intervista in cui Bruno Vespa ha “portato” in Russia le “ragioni della parte italiana” (ovviamente di una parte) e Solovyov ha risposto mostrando la posizione di quella parte che sostiene tutte le decisioni prese dal Cremlino. Il tutto era stato annunciato da un comunicato stampa della Rai: «Bruno Vespa ha così avuto l’occasione di parlare alla platea di telespettatori di Rossija 1, mentre il suo omologo ha avuto la stessa opportunità parlando agli italiani nel programma di Rai 1. L’intervista andrà in onda questa sera alle ore 23.05 su Rai 1 e verrà trasmessa sempre questa sera in Russia».

La risposta del pubblico

Ovviamente non sappiamo come il pubblico russo abbia reagito a questa iniziativa congiunta, non avendo la possibilità di accedere ai dati Auditel (non sappiamo neanche se ce ne siano e quanto siano affidabili) di Rossija 1. Invece, per quel che riguarda Porta a Porta, abbiamo i numeri ufficiali: 594mila telespettatori collegati per uno share del 12,4% (diventando la trasmissione più vista della seconda serata sulla televisione italiana e aumentando, di quasi 2 punti percentuali, i risultati ottenuti il mercoledì precedente).