Brexit, Boris Johnson pronto a lanciare l’ultimo azzardo alla Ue: «Nuovo accordo o No Deal»

Bojo al lavoro per aggirare la legge "anti no deal"

Manca davvero pochissimo alla data della Brexit. Il 31 ottobre, in coincidenza con Halloween, il Regno Unito dovrà divorziare dall’Unione Europea. Forse. Perché la legge “anti no deal” impone al primo ministro Boris Johnson di chiedere una ulteriore proroga se non venisse trovato un accordo, ma pare che il leader Tory stia già cercando una scappatoia per tentare l’ultimo azzardo.

Secondo molti media britannici si tratta di un grande bluff, ma con Bojo non si può mai essere sicuri. Dopo aver chiesto e ottenuto la chiusura del Parlamento, il primo ministro britannico ha provocato l’opposizione sfidandola a sfiduciarlo o a «farsi da parte». Ora, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe pronto a lanciare l’ultimo guanto di sfida, e dovrebbe farlo dal palco della giornata conclusiva della convention dei conservatori.

Boris Johnson sarebbe infatti pronto a sfidare la Ue al suon di «new deal or no deal», un nuovo accordo o niente accordo. La sua intenzione a non chiedere ulteriori proroghe è emersa più volte nei pochi mesi da primo ministro, ma sempre con ferma decisione. Stando a quanto riportato dal Telegraph, BoJo avrebbe intenzione di offrire ala Ue l’allineamento dell’Irlanda con il mercato unico fino al 2025, creando un sistema di «doppio confine»: da una parte quello tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altro quello tra Irlanda del Nord e Irlanda. In questa maniera si dovrebbero limitare i controlli alla frontiera, ma inevitabilmente tornerebbero alcuni checkpoint tra Dublino e Belfast. Una ipotesi che difficilmente l’Unione Europea sarà disposta ad accettare. E se così fosse, allora si torna al ritornello del No deal.

Sebbene il primo ministro sia obbligato per legge a evitare il No Deal, l’uscita senza accordo, ad ogni costo, sembra che Bojo e il suo staff stiano lavorando incessantemente per trovare un cavillo per aggirare l’empasse creato dall’opposizione guidata da Jeremy Corbyn.

