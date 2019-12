Il Brasiliano e Vauro insieme il 24 dicembre: «Distribuiamo panini del Mc Donald’s ai bisognosi, ma non è una cosa politica» | VIDEO

Prima lo scontro nel corso della trasmissione Stasera Italia, condotta da Paolo Del Debbio. Poi, le lettere e le stories Instagram di spiegazione. Infine, l’incontro di riappacificazione in una trattoria romana. Ora, la coppia Brasiliano-Vauro sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda anche nelle iniziative benefiche da promuovere. L’annuncio dato da Massimiliano Minnocci su Instagram riguarda l’intenzione di distribuire pasti caldi al Mc Donald’s della stazione Termini il prossimo 24 dicembre.

Brasiliano-Vauro insieme per i bisognosi il 24 dicembre

«Vogliamo garantire una vigilia di Natale con la pancia piena anche a tutte quelle persone che non possono permetterselo. Chi può dare cinque, dieci, venti euro lo farà per distribuire panini del Mc Donald’s a queste persone, che avranno la possibilità di trascorrere un giorno un po’ più in serenità».

A quanto pare, all’iniziativa parteciperà anche il vignettista Vauro Senesi. Sempre nelle sue Instagram Stories, infatti, il Brasiliano ha affermato: «Avremo l’onore di avere anche Vauro con noi quel giorno. Non sarà una cosa politica: venite con lo spirito natalizio, perché daremo delle cose del Mc Donald’s a ragazzi meno fortunati di noi. Non venite ‘fomentini’, perché altrimenti vi do un calcio nel sedere. Ci vediamo il 24: per l’ora, vi farò sapere prossimamente».

Il confronto Brasiliano-Vauro al servizio dei bisognosi

Ovviamente, si tratta di un evento in pieno spirito di collaborazione e nella scia del dialogo promosso in queste ultime settimane da Vauro e dal Brasiliano, come rappresentanti di due universi che, dal punto di vista politico, sono molto distanti tra di loro (tanto da arrivare anche a uno scontro quasi fisico), ma che – in un confronto civile – possono anche dialogare tra di loro. Insomma, si continua nel solco di quella strategia individuata subito dopo la trasmissione: quella della stretta di mano e del bicchiere di vino consumato insieme. Questa volta, la stessa strategia è applicata all’intento comune di offrire un conforto natalizio per i poveri e i bisognosi.