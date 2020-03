La ripartizione comune per comune delle quote per il bonus spesa

Nella giornata di ieri è stato stilato un elenco di ripartizione del bonus spesa comune per comune. La quota iniziale di 400 milioni di euro sarà ripartita tra gli 8100 comuni italiani. A questo link è possibile consultare la ripartizione decisa d’intesa tra Governo e Conferenza delle Regioni, in modo tale da comprendere a quanto possa ammontare, all’interno di un singolo territorio, il valore del contributo che il consiglio dei ministri ha previsto per superare l’emergenza coronavirus e per dare un supporto alle famiglie con maggiore difficoltà economica.

Bonus spesa comune per comune, la ripartizione

Si intende che il bonus spesa comune per comune verrà ripartito tra i cittadini, seguendo alcuni criteri relativi al reddito e alla propria situazione economica. In modo particolare, i servizi sociali avranno un ruolo fondamentale nella gestione della distribuzione, poiché individueranno i nuclei familiari più bisognosi. 386.945.839,14 euro andranno ai Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, mentre i restanti 13.054.160,86 euro saranno destinati in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Come è stata decisa la ripartizione del bonus spesa comune per comune? L’algoritmo ha calcolato per l’80% il numero di abitanti e per il restante 20% ha inserito un elemento di calcolo che vada a prevedere il reddito medio pro capite di ciascun comune in base al valore previsto dalla media nazionale. In virtù di questo calcolo, spulciando nell’elenco, si può facilmente evincere che il comune che riceverà un numero di fondi maggiore sarà il comune di Roma, a cui spetteranno 15.081.448,63 euro. Il comune di Milano, invece, riceverà 7.279.992,68 euro.

Per la città di Torino saranno previsti 4.624.000 euro, mentre per Napoli e Palermo saranno previsti rispettivamente 7.625.000 euro e 5.143.000 euro. Per i paesi del focolaio iniziale del coronavirus, Codogno e Castiglione d’Adda, il fondo per il bonus spesa ammonterà a 169.554 euro e 49.262 euro.