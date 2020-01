Così come aveva già fatto il segretario del suo partito Nicola Zingaretti, anche Stefano Bonaccini ha pubblicamente ringraziato il movimento delle Sardine per aver contribuito alla sua vittoria alle regionali in Emilia Romagna. Il candidato del Partito Democratico è stato infatti riconfermato alla guida della regione: al momento i risultati di 4407 sezioni su 4520 gli consegnano una vittoria al 51,4%, contro il 43,7% della candidata Lega Lucia Borgonzoni.

Anche Bonaccini ha ringraziato le Sardine per aver contribuito alla sconfitta della Lega in Emilia Romagna

LEGGI ANCHE> Zingaretti ringrazia apertamente le Sardine per la «scossa democratica positiva»

Se Nicola Zingaretti ha elogiato il movimento spontaneo delle sardine per aver dato una «scossa democratica positiva», Stefano Bonaccini li ha ringraziati per aver ricordato all’Italia una passione politica ormai andata un po’ persa. «Ce n’eravamo dimenticati di stare in piazza, di stare di più tra le persone» ha dichiarato presentandosi intorno alle 2 del mattino per tenere un discorso ufficiale. «Ce l’hanno detto anche le sardine, riempiendo le piazze e chiedendo una politica non solo fatta di volgarità e di un invito alla rabbia o al rancore, ma anche più civile e pacata» ha continuato, senza però mancare di lanciare una frecciatina, nemmeno tanto implicita, a Matteo Salvini e agli show messi in scena durante la campagna elettorale: «Agli emiliano-romagnoli non è piaciuto chi è andato a suonare ai citofoni della Lega». Il leader leghista avrebbe, secondo quanto dichiarato dal governatore riconfermato, «oscurato» la sua candidata Lucia Borgonzoni. «La scelta di usare l’Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli non l’hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno» ha continuato, aggiungendo che «se gli vai a dire che la devi liberare, le persone qui lo sanno perfettamente che eravamo già stati liberati 75 anni fa».

(Credits immagine di copertina: twitter Stefano Bonaccini@sbonaccini)