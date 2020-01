Zingaretti ringrazia apertamente le Sardine per la «scossa democratica positiva»

Anche Nicola Zingaretti ha detto la sua ai giornalisti sui dati che, piano piano, si fanno sempre più chiari per le elezioni Emilia-Romagna. Il primo ringraziamento del segretario del PD va alle Sardine, citando anche l’eccelsa campagna elettorale di Stefano Bonaccini. Il leader della coalizione di centro-sinistra sembra aumentare i punti di vantaggio che lo separano dalla candidati di centro-destra Lucia Borgonzoni.

Zingaretti ha attribuito un chiaro merito alle Sardine, quello di avere contribuito all’affluenza e al risultato delle elezioni in Emilia-Romagna con una «scossa democratica positiva». La grande vitalità dell’elettorato è quindi merito, secondo il segretario del PD, di «tutti i militanti» con «un immenso grazie alle Sardine». Al di là della grande felicità per i risultati che stanno emergendo dalle regionali Emilia-Romagna Zingaretti ha espresso rammarico per la Calabria: «se fossimo stati uniti in Calabria avremmo avuto un risultato migliore. Ma siamo felicissimi del risultato in Emilia Romagna».