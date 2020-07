Il giudici brasiliani hanno deciso che Bolsonaro può partecipare a eventi pubblici senza mascherina

Figli e figliastri. Un giudice federale di Brasilia ha deciso che sanzionare Jair Bolsonaro senza mascherina durante eventi pubblici non sarà possibile. Il Presidente del Brasile, dunque, potrà continuare a partecipare a manifestazioni e bagni di folla – come quello di qualche giorno fa – senza indossare il dispositivo di protezione. In precedenza, però, la Corte aveva sottolineato come le regole federali valessero per tutti, compreso per il Capo di Stato. Ora, invece, quella valutazione è stata ribaltata.

La decisione originaria, contro cui l’ufficio della Presidenza brasiliana aveva presentato ricorso, era arrivata dalla Procura del distretto federale di Brasilia e faceva riferimento a tutti i territori circostanti: la partecipazione a eventi pubblici senza mascherina dovrebbe portare a sanzioni pari a 366 dollari al giorno. Insomma, una legge che doveva essere uguali per tutti, ma – parafrasando George Orwell e la sua Fattoria degli Animali – «alcuni uomini sono più uguali di altri».

Bolsonaro senza mascherina non potrà essere multato

E quell’uomo più uguale degli altri è Jair Bolsonaro che, adesso, sarà libero di circolare negli spazi pubblici senza mascherina. Cosa che, invece, non è consentita agli altri cittadini dopo la decisione del distretto di Brasilia – che risale allo scorso 30 aprile – che la imponeva per tentare di arginare la diffusione dei contagi. Insomma, il Presidente del Brasile, a suo rischio e pericolo (dopo aver più volte ironizzato sulla letalità e viralità del Coronavirus), non darà il buon esempio.

La decisione del giudice federale

E ha già iniziato, anzi proseguito, nel farlo. Le immagine che sono arrivate ieri dal Brasile mostrano un bagno di folla attorno a Jair Bolsonaro senza mascherina. E non sarà più punibile pecuniariamente. Il giudice federale, infatti, ha deciso che la magistratura non è il luogo adatto per prendere decisioni di queso tipo. Insomma, Bolsonaro vince sempre, anche quando non gioca.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Jair Bolsonaro)