Terribile aggressione a bordo di un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto verso Roma. Intorno alle 10.30 un uomo e una donna sono stati colpiti e feriti con un coltello dall’ex di lei. Il colpevole fermato alla stazione di Bologna.

Bologna, donna viene accoltellata sul Frecciarossa dal suo ex

È stata colpita da diverse coltellate dal suo ex fidanzato una donna che stava viaggiando a bordo del treno AV 9309, lungo la tratta Torino-Roma. Come precisato in una nota di Trenitalia alcune ore dopo l’aggressione, la vittima è una dipendente dell’azienda esterna di ristorazione, mentre l’aggressore è un operatore della ditta esterna che svolge i servizi di pulizie. L’aggressione è avvenuta tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna. Nella stazione del capoluogo emiliano il treno è rimasto fermo per far scendere tutti i passeggeri e soprattutto per permettere al personale sanitario di prestare i soccorsi: la donna è stata portata via intubata ed è in gravi condizioni. Fermato dalla polizia ferroviaria il colpevole e sembra si tratti dell’ex della donna. L’uomo ha estratto un coltello a serramanico scagliandosi contro la vittima e ferendola ripetutamente alla gamba, al collo e al torace. Ferito e ricoverato in ospedale anche un uomo che era intervenuto per difendere la donna.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ STEFANIA PASSARELLA)