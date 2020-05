Black Mirror è diventata una delle serie cult degli ultimi anni, capace di portare Netflix a vincere tre Emmy consecutivi grazie al lavoro compiuto su San Junipero, USS Callister e Bandersnatch. L’ultimo ha rivoluzionato la narrazione diventando il primo episodio interattivo. I fan però dovranno aspettare per una sesta stagione.

Lo showrunner Charlie Brooker ha spiegato che non sta lavorando a nuovi episodi di Black Mirror, perché la realtà è troppo triste.

“Sono stato impegnato nel fare alcune cose. Non so cosa posso dire di quello che sto facendo e cosa invece no. Al momento non so se potrebbe esserci la voglia di vedere storie riguardanti le società che vanno a pezzi, quindi non sto lavorando a nuovi episodi di Black Mirror. Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto scrivendo degli script con l’obiettivo di far ridere prima di tutto me stesso”.

L’ultima stagione di Black Mirror è uscita nel giugno del 2019 e Brooker aveva spiegato che per il futuro non escludeva la possibilità di realizzare dei singoli film e non un’intera stagione. Ora invece è arrivata una frenata importante, dovuta all’emergenza coronavirus. Molti stanno già pensando di realizzare film o serie tv sulla vicenda, ma Black Mirror va in controtendenza e preferisce non pensare a creare ulteriore ansia nelle persone già provate dalla terribile situazione che stiamo vivendo.