Spotify ha iniziato a vendere biglietti per eventi live ai suoi abbonati

Spotify ha lanciato un sito per vendere biglietti per gli eventi live direttamente dalla propria piattaforma senza reindirizzare gli utenti su siti partner come Ticketmaster o Eventbrite. Sul sito sono attualmente presenti alcuni eventi musicali che avranno luogo negli Stati Uniti nei prossimi mesi e che sono acquistabili già da ora a patto di avere un account Spotify. Il tema dei biglietti su Spotify, dunque, è abbastanza caldo.

LEGGI ANCHE > Spotify sta rivedendo la sua strategia relativa ai concerti dal vivo

Il nuovo sito per vendere biglietti su Spotify per eventi live ancora in fase di test

Spotify non ha annunciato pubblicamente il lancio del nuovo sito, la “scoperta” di questa novità si deve all’intuizione di Chris Messina, che con un tweet ha reso noto che il nuovo sito di Spotify era online e accessibile al pubblico.

A giugno scorso Spotify aveva modificato la propria pagina dedicata agli eventi live ma fino ad ora per prenotare uno degli eventi l’utente veniva reindirizzato sui siti di vendita di biglietti partener di Spotify. Questa prima modifica nella piattaforma sarebbe stata una prima indicazione della direzione in cui si sta muovendo ora Spotify. In questo momento la piattaforma di vendita di biglietti sarebbe in una fase di test condotto dall’azienda sempre in moto per testare nuovi prodotti e idee per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. Come si legge sul nuovo sito per la vendita di biglietti, Spotify non fissa i prezzi dei biglietti in maniera autonoma e opera per conto di terzi addebitando ai clienti una commissione di prenotazione.

Ma perché Spotify ha preso questa decisione?

Ci sono vari motivi per cui la decisione presa da Spotify potrebbe risultare vincente. Uno tra questi è il fatto che gli utenti sono soliti uscire da Spotify, magari mentre stanno riproducendo i brani di un dato artista, per cercare su altri siti i biglietti per l’evento dal vivo dell’artista in questione. Da ora in poi, quindi, sarà possibile fare queste cose restando sulla stessa piattaforma. Lo scorso anno, a causa della pandemia, Spotify aveva testato qualcosa di simile vendendo biglietti per concerti virtuali preregistrati. In questo contesto Spotify aveva ricevuto delle critiche perché accusata di non pagare abbastanza gli artisti. Con questa nuova iniziativa Spotify potrebbe cogliere l’occasione per sollevarsi dalle precedenti critiche dimostrando di aumentare le vendite di biglietti per gli eventi live degli artisti. Ultimo tra i motivi, dal momento in cui Spotify ha iniziato a vendere biglietti per eventi live è stato possibile per l’azienda allontanarsi dalla collaborazione o dalla stretta associazione con Live Nation, proprietario di Ticketmaster e accusata di pratiche monopolistiche relative alla distribuzione di biglietti.