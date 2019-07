SkyTg24 manda in onda un filmato con una bestemmia | VIDEO

Non è la prima volta e, probabilmente non sarà neanche l’ultima. Un momento di disattenzione, una mancata censura o revisione del filmato che si sta per mandare in onda e la gaffe è servita. Questa volta a finire nel mirino è il canale all news di Sky che ha mandato in onda un filmato sulla tempesta di fulmini che ha colpito l’Italia nelle ultime ore. Tutto nelle norma, se solo quel video non contenesse più di una bestemmia. Il filmato è stato mandato in onda durante un approfondimento sul meteo e alla fine, oltre ai lampi, è stata mandata in diretta anche una bestemmia a SkyTg24.

«Vediamo un po’ qualche video anche dai social di questa giornata nel cuore dell’estate», è il lancio dallo studio del telegiornale a quel filmato che non è stato censurato prima di essere mandato in onda. Una sottovalutazione, un mancato controllo che ha portato a una clamorosa bestemmia a SkyTg24.

La bestemmia a SkyTg24

Il video non è altro che un filmato amatoriale condiviso da un utente sui social. Mostra la tempesta di fulmini che si è abbattuta nelle scorse ore su Pescara e su tutta la costa Adriatica. Si tratta, palesemente, di immagini che non sono state valutate prima di esser mandate in diretta dato che, lo stesso meteorologo – ignaro di quel che stava accadendo – ha sollecitato la regia ad aumentare il volume dell’audio. E mentre lo diceva ecco che sono arrivate ripetute bestemmie.

Il filmato mandato in onda due volte

Chi ha girato il filmato, infatti, si è spaventato per il fulmine e per l’immediato tuono che ne è scaturito a breve distanza da lui. Ha reagito gridando due bestemmie, ma nessuno in studio sembra essersene accorto: il video, infatti, è stato mandato in onda due volte consecutivamente. Senza che nessuno si fosse reso conto di aver mandato in diretta una bestemmia a SkyTg24.

