La versione di Beppe Grillo sull”aggressione’ al giornalista di Rete4

“Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti“. Così Beppe Grillo è tornato sulla denuncia dell’inviato della trasmissione di Rete4 ‘Dritto e rovescio‘ che aveva accusato il fondatore dell’M5S di averlo aggredito sulla spiaggia di Marina di Bibbona, sostenendo poi di aver riportato distorsioni e una prognosi di 5 giorni. Grillo ha trovato e ha pubblicato sul proprio blog il video della scena ripreso da una telecamera della reception del locale in cui si vede la caduta del giornalista ma anche che lo stesso si rialza e continua a riprendere Grillo con il suo smartphone. Un modo per smentire la versione dell’inviato che il comico ha commentato con la canzone ‘5 giorni’ di Michele Zarrillo: un riferimento ironico alla prognosi che la spinta di Grillo gli avrebbe causato.

La scorsa settimana il giornalista Paolo Del Debbio aveva aperto la puntata di ‘Dritto e Rovescio’ parlando dell’aggressione all’inviato della trasmissione, che aveva avvicinato Grillo a Marina di Bibbona soltanto per fargli una domanda su Giorgia Meloni. “La nostra solidarietà va a Francesco Selvi, inviato che non meritava di essere buttato giù dalle scale da un leader politico, dal fondatore del Movimento 5 Stelle che ha addirittura una piattaforma che si chiama Rousseau“, aveva esordio Del Debbio facendo una lunga requisitoria in tv contro Grillo accusato di esibire una mentalità ‘fascista‘, ‘ignorante‘ e di essere affetto da ‘senilità precoce’ e pure di ‘tirchiaggine’. “Un leader politico non tira giù dalla scala un giornalista. Perché ce l’hai con i giornalisti? Fattela con me, vengo da un quartiere popolare di Lucca, a me non fai paura, non ti sto minacciando perché sei un poveretto“, aveva aggiunto ancora Del Debbio. Ora il video pubblicato da Grillo riporta una visione oggettiva dell’accaduto (c’è la data del 7 settembre) anche se non si capisce bene se il giornalista sia stato spinto da qualcuno verso le scale.