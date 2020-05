Teresa Bellanova ha detto che è meglio essere paragonati alla Fornero che a Salvini

Il dibattito (poco) politico si è spostato sulle lacrime in diretta di Teresa Bellanova, arrivate durante l’annuncio della regolarizzazione dei lavoratori stranieri inserito nel dl Rilancio approvato mercoledì pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il leader della Lega ha paragonato quel pianto a quello che fece l’ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero. Ecco come Teresa Bellanova replica a Salvini nel suo intervento di questa mattina a Radio 24.

«Mi avrebbe imbarazzato molto di più un paragone con Salvini che non con una professoressa come la Fornero – ha detto Teresa Bellanova a 24 Mattino -. La professoressa Fornero è una persona di grande competenza e di grande professionalità che io rispetto e con la quale, su alcune questioni, la pensiamo in mondo diverso ma non è il confronto con la professoressa Fornero che mi imbarazza, mi avrebbe imbarazzato molto un confronto con Salvini». Insomma, una replica molto secca dopo che sulle bacheche social del leader della Lega si è scatenato un vero e proprio pandemonio di insulti rivolti alla ministra.

La ministra delle Politiche Agricole è poi tornata a parlare della genesi delle sue lacrime in diretta che, però, hanno indispettito molti e hanno portato sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni ad attaccare lei e anche il governo: «So che i sentimenti sono un fatto privato ma ci sono momenti in cui non si riesce a governarli e per me ieri è stato uno di questi. Siamo il frutto della nostra storia, chi non sente questo agisce da mestierante. Io nella mia vita ho avuto momenti difficili ma anche la fortuna di fare le cose con grande passione e ieri tutto questo si è palesato in un momento in cui ero nella condizione di poter dire che si migliorava la vita degli altri».

