Belen rivoluziona la sua vita: fuori Mattia e il fidanzato si licenzia

Cambia tutto in casa Rodriguez

Cambio “squadra” per Belen Rodriguez che dopo un anno e mezzo ha scelto di dividere il suo percorso professionale dall’amico intimo e stilista Mattia Ferrari. I due fino a un mese fa erano inseparabili. Ora l’addio ufficiale confermato anche dal ragazzo che a Giornalettismo ha spiegato in modo soft: «È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine».

LEGGI ANCHE > Belen bugiarda per amor

Parole fredde che in realtà nascondono una rottura non solo professionale ma anche privata. Come mai? Belen, nell’ultimo periodo ha scelto di interrompere anche altre amicizie.

LEGGI ANCHE > Mario Ermito: «Mi ami o no? Voglio la verità»

Belen Rodriguez, grandi cambiamenti in vista

Inoltre il fidanzato Antonino Spinalbese si è ufficialmente licenziato dal lavoro che aveva, faceva l’hair stylist, in un noto centro milanese, per dedicarsi alla compagna e alla fotografia, sua grande passione. E forse… alla voglia di allargare la famiglia?

LEGGI ANCHE > Clamorose aspettativa d’amore per Belen