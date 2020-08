Gli ‘artificieri’ social italiani hanno già deciso: a Beirut è esplosa una bomba nucleare

Da economista a virologi. Da virologi ad allenatori di calcio. Da allenatori di calcio ad artificieri. Il popolo del web è un mondo fantastico e mentre sono in corso le indagini per la tragedia avvenuta in Libano, sono già arrivate le prime sentenze social. In molti, infatti, sostengono che si sia trattato di un’esplosione nucleare. Insomma, Beirut bomba atomica, ammiccando (dunque) a un attentato terroristico. Per il momento, occorre ricordarlo, l’unica certezza è che quella doppia esplosione sia avvenuta in un deposito che conteneva oltre 2750 tonnellate di nitrato di ammonio.

A lanciare il sasso, tra i primi, è stato lo psichiatra Alessandro Meluzzi che sul suo attivissimo e seguitissimo profilo Twitter ha pubblicato una domanda che ha il sapore della certezza. O, almeno, della sua certezza.

Quella di Beirut ha l’aspetto di una esplosione nucleare… mini bomba atomica tattica? — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) August 4, 2020

Lo psichiatra ed ex parlamentare di Forza Italia sostiene che quel fungo che si è creato dopo l’esplosione abbia tutte le caratteristiche tipiche dell’esplosione nucleare. Inoltre ammicca all’attentato (di cui, per il momento, non vi è contezza) parlando di mini bomba atomica tattica.

Beirut bomba atomica, sul web oggi tutti artificieri

E moltissimi utenti seguono la tesi di Meluzzi. In risposta al suo tweet su Beirut bomba atomica, sono arrivate tantissime risposte: molti hanno ironizzato, altri hanno sostenuto lo stesso principio del fungo atomico.

Mia stessa impressione …se lo é hanno cercato di travestirla … la potenza e la velocità dell’esplosione richiederebbe moltissime inusuali tonnellate di tritolo… c’e lavoro per la CIA — deeplyfree (@deeplyfree3) August 4, 2020

La questione del fungo

In molti, dunque, sostengono la tesi dell’atomica per via del fungo prodotto dall’esplosione. Ma molte esplosioni, non solo quelle nucleari, producono quell’effetto visivo. Sottolineiamo che, al momento, non c’è alcuna certezza sul perché sia avvenuta questa tragedia in Libano. Ma, al tempo stesso, la rete ha offerto diverse testimonianza video di persone che hanno ripreso da vicino quella esplosione. E se fosse stata nucleare, come la storia insegna, non sarebbero stati in grado di raccontarlo.

(foto di copertina: da video Twitter + post di Alessandro Meluzzi)