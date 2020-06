Battiti Live si farà e a condurlo sarà Elisabetta Gregoraci

Dopo la notizia e il ricco contratto per partecipare al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un’altra news che arricchisce il suo curriculum da showgirl e conduttrice. L’ex moglie di Flavio Briatore, come rivela Giornalettismo, tornerà alla conduzione della kermesse canora ‘Battiti Live’, su Italia 1.

Battiti Live, conduzione affidata a Elisabetta Gregoraci

Lo spettacolo, ad oggi sospeso, invece andrà in onda (forse cambierà la location, secondo le notizie dell’ultima ora) e il tutto sarà a norma, seguendo le esigenze dettate dall’emergenza Covid. Niente pubblico in piazza e fan festanti per i propri beniamini, ma solo cinquecento posti a sedere, distanziati, come distanziati saranno gli artisti sul palco che si esibiranno con i loro tormentoni estivi. La Gregoraci, oggi single, si prepara a vivere un anno da protagonista sotto le telecamere.

Nei giorni scorsi, infatti, Giornalettismo aveva rivelato la notizia della partecipazione della stessa Gregoraci al Grande Fratello Vip che verrà condotto quest’anno da Alfonso Signorini. La notizia di oggi, invece, va oltre: si segnala la presenza di una kermesse canora tipica dell’estate – Battiti Live, appunto – che, nonostante i problemi legati alla pandemia, andrà comunque in scena per regalare qualche istante di serenità al pubblico degli appassionati. E in più si comunica che sarà proprio Elisabetta Gregoraci a fare da cerimoniere di un grande classico estivo, entrato a far parte dell’immaginario collettivo del pubblico televisivo.