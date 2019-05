La polemica sul lessico del M5S Barillari che ha definito «donnicciola» Zingaretti

La polemica politica del giorno sui social network riguarda Davide Barillari, consigliere regionale in Lazio per il Movimento 5 Stelle. A far discutere è una sua risposta a un tweet di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico. Quest’ultimo aveva voluto commentare le ultime vicende su Armando Siri e sul contrasto tra la volontà di dimettersi eventualmente tra 15 giorni espressa dal sottosegretario alle Infrastrutture della Lega e la richiesta di dimissioni immediate da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Barillari e l’accusa a Zingaretti di essere una «donnicciola»

Zingaretti aveva scritto: «La giornata di oggi conferma: non sono d’accordo su niente, sono uniti solo dalle poltrone. L’Italia non si merita tutto questo». Tra i primi a rispondere alla sua affermazione c’è stato proprio Davide Barillari, che – in quanto consigliere della Regione Lazio di cui Zingaretti è presidente – ha spesso modo di confrontarsi con il neo segretario del Partito Democratico.

«Ma quanto stai a rosica’ zingare’… Ogni giorno. E basta dai… Fai un po’ l’uomo e non la donnicciola che continua a piagnucolare e lamentarsi»:

Ma quanto stai a rosica’ zingare’… Ogni giorno. E basta dai… Fai un po’ l’uomo e non la donnicciola che continua a piagnucolare e lamentarsi — Davide Barillari M5S Regione Lazio (@BarillariM5S) May 2, 2019

Diversi commentatori sui social network hanno messo in evidenza la parola «donnicciola» utilizzata da un rappresentante delle istituzioni. Sono state tante le donne che hanno ricordato a Barillari come in questa sua espressione si possano intravedere i tratti sessisti e intrisi di cultura machista che, hanno sottolineato, sono stati spesso utilizzati sui social network anche da altri rappresentanti del Movimento 5 Stelle.