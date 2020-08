Uno dei finanzieri feriti nell’esplosione della barca a Crotone: «Siamo esseri umani, lo siamo tutti»

Una tragedia a poche miglia dalla costa della Calabria. Nei suoi occhi ancora uno scenario devastante di distruzione e morte che rimarrà indelebile nella sua memoria. Antonio Frisella, uno dei due finanzieri rimasti feriti nell’esplosione della barca migranti Crotone, ha raccontato ad AdKronos quel che è accaduto domenica mentre era impegnato nel trasbordo di alcune persone da quell’imbarcazione esplosa improvvisamente. Dice di stare bene, ma le immagini a cui ha assistito sono state devastanti.

LEGGI ANCHE > Quelle risate alla notizia della barca di migranti che ha preso fuoco al largo di Crotone

«Più che fiamme c’è stata un’esplosione a bordo – ha detto Antonio Frisella ad AdnKronos – . Appena avvenuta l’esplosione, sono stato sbalzato all’indietro e mi sono buttato a mare. Abbiamo provato a salvare le persone in mare, abbiamo cercato di salvare qualcuno, c’era sul posto la nostra vedetta, il comandante della vedetta si è buttato in mare». Questa la descrizione di quei tragici istanti che sono costati la vita a tre esseri umani. Il finanziere ha detto di essere ancora scosso per quanto accaduto, soprattutto dopo aver visto uno dei migranti morti in mare dopo quell’improvvisa esplosione.

Barca migranti Crotone, la testimonianza del finanziere ferito

Sul barcone migranti Crotone c’erano molte persone che non sapevano nuotare, per questo motivo i finanzieri hanno provato a fare di tutto per soccorrerli e metterli in salvo. Ma, nonostante gli sforzi, tre persone sono deceduto a causa di quell’esplosione le cui cause sono ancora tutte da individuare. E Antonio Frisella dice no all’etichetta di eroe, sottolineando come lui e i suoi colleghi siano stati molto fortunati: «Siamo esseri umani, tutti lo siamo».

Le immagini di morte e dolore

Le sue condizioni di salute non sono gravi e si riprenderà in qualche giorno. Ma nei suoi occhi, come raccontato ad AdnKronos, rimarrà indelebile quella scena di morte. Tutto a causa di un’esplosione improvvisa durante un soccorso che sembrava esser simile agli altri che aveva già effettuato nella sua carriera.