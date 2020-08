Quelle risate alla notizia della barca di migranti che ha preso fuoco al largo di Crotone

Una barca di migranti al largo delle coste del Crotonese si è incendiata nel corso delle operazioni di soccorso portate avanti dalla Guardia di Finanza. A darne notizia è il quotidiano Il Crotonese, che è in grado anche di mostrare le immagini di una densa colonna di fumo che si è alzata dallo scafo che portava diversi migranti a bordo.

La notizia è stata riportata immediatamente da diverse testate, tra cui Giornalettismo. In questo articolo ci concentreremo sulle vergognose reazioni alla notizia, emblematiche di un Paese ormai impazzito.

Diamo un’occhiata, per esempio, a uno dei post della pagina di ANSA relativi alla notizia:

Al momento abbiamo potuto registrare ben 233 risate da parte di altrettanti utenti, dei quali ci piacerebbe tanto mettere i nomi in chiaro, ma non possiamo. Aprendo a campione qualche profilo, la cosa che ci ha fatto ancor più rammaricare è che pensavamo di trovarci di fronte a una serie di “boomers”, ovvero persone di una certa età, solitamente tutti casa e chiesa, coi profili pieni di buongiornissimi e “scrivi amen e condividi”. Invece, con nostro sommo stupore, abbiamo dovuto realizzare che molti di essi, in realtà, sono giovani se non giovanissimi.

Per quanto riguarda i commenti alla notizia, invece, ci hanno segnalato degli screen a dir poco raccapriccianti.

La testata locale che per prima ha dato la notizia, ha dovuto scrivere un post nel quale si invitano i followers e essere più “moderati” nel commentare: