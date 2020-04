Il salotto della tv vede protagonista indiscussa nel bene e nel male Barbara D’Urso. La conduttrice è stata spesso accusata di produrre programmi di scarsa qualità, ma probabilmente non ha mai ricevuto frasi tanto forti come quelle scritte ieri da Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina Power sul suo profilo Instagram ha infatti postato una storia in cui diceva: “La Durso deve morire”

Una frase di grande gravità, che trova la condanna unanime anche dei detrattori di Barbara D’Urso. La cosa ancora più inaccettabile è che una minoranza di utenti ha anche approvato e ricondiviso il messaggio, arrivato fino alla conduttrice. Yari Carrisi in passato è stato spesso ospite, così come la sua famiglia, nei programmi quindi la domanda sorge spontanea: cosa lo ha spinto a dire frasi di tale gravità?

Yari Carrisi ritratta le frasi contro Barbara D’Urso

Probabilmente non ha gradito il servizio di Pomeriggio Cinque, che aveva parlato così come tanti rotocalchi in edicola questa settimana di un presunto ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso. Colpito dalle critiche ha poi ritrattato con una nuova storia, specificando che la sua critica era ai programmi.

Fermo e restando che in questo particolare momento storico è ancor più intollerabile inneggiare alla morte e non dovrebbe mai essere fatto in alcun modo resta la domanda principale: i programmi di Barbara D’Urso non dovevano morire quando Yari Carrisi sorrideva in studio? Sui social è stata scritta una pagina ancor più brutta di tanti programmi tv.