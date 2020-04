Alessandro Borghese dice che è «improbabile» avere ristoranti con il plexiglas a dividere i tavoli

Il tema della ripartenza e delle attività che riapriranno in tutta Italia è al vaglio del governo che oggi, come annunciato dal ministro Paola De Micheli, si riunirà per tracciare l’itinerario da seguire. Tra le attività che potrebbero continuare a rimanere chiuse ci sono i ristoranti. Nel frattempo, seguendo l’esempio cinese, è stata rilanciata l’idea di realizzare separè di plexiglas tra i tavoli, con l’obiettivo di non tenere a contatto i clienti dei vari locali. Il noto chef Alessandro Borghese, protagonista anche della nota trasmissione ‘4 Ristoranti’ rimane perplesso su questa ipotesi.

«Mi sembra molto improbabile. Nel mio ristorante gli spazi sono molto ampi perché nell’alta ristorazione i tavoli non sono accalcati e ognuno ha bisogno della sua privacy, del suo spazio – ha detto Alessandro Borghese nella sua intervista a Vanity Fair -. Mi preoccupa, invece, il mondo della ristorazione più veloce, quello delle pizzerie e degli aperitivi. Senza considerare i matrimoni fermi, il catering per gli eventi e le fiere: è un mondo fermo che genera un grandissimo indotto».

Alessandro Borghese e il plexiglas tra i tavoli dei ristoranti

Ovviamente, qualora – prima o poi – dovesse passare la linea del plexiglas all’interno dei locali, sarebbe ridotto anche il numero di coperti. Piccoli locali, infatti, dovranno riconsiderare i tavoli da poter servire a pranzo e cena, così come i grandi. Ma se per i ristoratori che hanno un’ampia metratura da poter coprire si tratta di un’ipotesi da poter conseguire, per i più piccoli sembra difficile pensare a una soluzione di questo tipo.

‘4 Ristoranti mascherati’

Lo stesso chef Borghese, rispondendo alle domande di Mario Manca, ha replicato con la sua ironia parlando del futuro della sua trasmissione di successo: «Sono sicuro che rimarrà fedele a sé stesso e sarà ancora più forte perché ci sarà la voglia di rivalsa e di rivedere l’Italia. Malissimo che vada lancerò un 4 Ristoranti Mascherati: faccio mettere le maschere a tutti i ristoratori così siamo a norma di legge. Io prenoto quella di Jack Sparrow».

