La fotografia della senatrice Gallicchio che mostra i banchi della Lega vuoti in Senato

Oggi, 25 marzo, era prevista la seduta del Senato con comunicazioni della presidenza. La seduta si è svolta a partire dalle ore 15, a dimostrazione del fatto che il Parlamento, nonostante l’emergenza coronavirus, sia ancora aperto. Nei giorni scorsi c’è stata una martellante campagna sia da parte della Lega, sia da parte di Fratelli d’Italia sul fatto che le decisioni vengano prese tutte da Palazzo Chigi, depauperando di fatto il potere legislativo del Parlamento. Oggi, però, c’era l’occasione di essere presenti, sebbene con un accesso contingentato all’aula: i parlamentari potevano essere presenti nel numero di un sesto rispetto al totale, in modo tale da favorire le distanze di sicurezza opportune, come da indicazioni anti contagio. I banchi Lega, tuttavia, sembravano completamente vuoti. Del resto, non è corretto parlare di una completa assenza dei senatori leghisti nella giornata di oggi.

LEGGI ANCHE > Il Senato oggi non è chiuso come dice Salvini | VIDEO

Banchi Lega vuoti, la fotografia della senatrice Agnese Gallicchio

A postare la fotografia, anche con una didascalia ironica, ci ha pensato la senatrice del Movimento 5 Stelle Agnese Gallicchio che ha fatto notare l’assenza dei senatori della Lega dai banchi del Senato: «Aggiornamento dall’Aula del Senato – ha scritto –: il MoVimento 5 Stelle c’è, Lega e Matteo Salvini non pervenuti!».

In realtà, la Lega ha fatto sapere in Senato di non avere intenzione di concedere alcuna via preferenziale al decreto Cura Italia proposto dal consiglio dei ministri, annunciando l’intenzione di presentare un numero cospicuo di emendamenti e di procedere ‘normalmente’, con tempi non contingentati. Una scelta di opposizione dura, sebbene il momento in cui si trova l’Italia sia estremamente delicato.

L’immagine scattata dalla senatrice Gallicchio che mostra i banchi Lega vuoti, tuttavia, non sembra dare un indizio confortante sull’atteggiamento propositivo dei senatori leghisti nei confronti del dibattito parlamentare. Ma negli ultimi minuti, sui social del gruppo della Lega al Senato, sono comparse fotografie di esponenti leghisti che si sono fatti fotografare a Palazzo Madama. Questa, ad esempio, l’immagine del senatore Andrea Ostellari, che ha garantito la presenza della Lega all’interno del Senato, proprio nella giornata di oggi.