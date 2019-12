La notizia, che fino a venerdì sera era ufficiosa, trova conferma all’ora di cena: arriva il commissariamento per la Banca Popolare di Bari. In un comunicato pubblicato sul sito, si legge che la Banca d’Italia «ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo dell’istituto e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario, in ragione delle perdite patrimoniali».

Conte: «Sistema bancario italiano solido». Ma poi arriva la smentita

La vicenda sulla crisi che ha colpito la Banca Popolare di Bari ha subito un’accelerazione repentina, probabilmente non preventivata neanche da Giuseppe Conte. Il premier, parlando nel pomeriggio di ieri in conferenza stampa da Bruxelles, aveva assicurato che «il sistema bancario italiano è solido e in buona salute, negli ultimi due anni ha compiuto grandi progressi. Al momento non prevediamo nessun intervento per nessun istituto». Ma in serata, la Vigilanza di Bankitalia ha convocato il cda della banca per discutere in merito all’attuazione di un’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore delegato e di ex dirigenti dell’istituto. Secondo quanto si apprende, l’istituto sarebbe alle prese con un piano di ristrutturazione con un aumento di capitale fino a un miliardo di euro.

A Palazzo Chigi, anche per la convocazione tardiva di venerdì sera, quando molti hanno lasciato Roma, sono in pochi a partecipare al consiglio dei ministri: oltre il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ci sono i ministri dell’Economia Roberto Gualtieri, del Lavoro Nunzia Catalfo, dell’Interno Luciana Lamorgese, degli Affari europei Enzo Amendola e del Sud Giuseppe Provenzano. Il cdm che si è tenuto in serata è durato circa un’ora e si è concluso intorno alle 22.40, senza l’approvazione di alcun decreto. Il governo si è detto «pronto ad assumere le iniziative necessarie alla piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio».