Il bambino di 7 anni del centro estivo di Nembro positivo al coronavirus

Giocava tranquillamente con i suoi coetanei, senza avere alcuna avvisaglia del coronavirus. Un bambino di 7 anni non avrebbe mai scoperto di essere positivo al Covid-19 se non si fosse rotto un braccio mentre svolgeva una delle attività ricreative insieme ai suoi coetanei del centro estivo dell’Oratorio di Nembro, il comune in provincia di Bergamo maggiormente colpito – in rapporto al numero di abitanti – dalla pandemia di coronavirus. Una volta arrivato in ospedale, il bambino è stato sottoposto al tampone: positivo.

Bambino positivo Nembro, la scoperta casuale

A riferire la circostanza è Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, che racconta la vicenda di un paese che ha pagato un tributo altissimo all’epidemia e che, lo si capisce anche da questi episodi, non sembra ancora essere uscito fuori dall’incubo. Il campo estivo che stava frequentando il minore aveva una durata prevista di sei mesi. Un modo per ricominciare, anche in una zona che aveva conosciuto la morte e la sofferenza, dove gli ospedali e i presidi sanitari non avevano mai smesso di lavorare a pieno ritmo.

Nel complesso, sono 250 i bambini e i ragazzi che frequentano l’oratorio di Nembro e – proprio per fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus – i partecipanti alle attività erano stati divisi in gruppi da 7/8 bambini ciascuno. Ora, bisognerà ricostruire una eventuale catena di contagi: da lunedì scorso – giorno in cui è avvenuta la scoperta – si sta cercando di analizzare tutte le persone con cui il ragazzino di 7 anni è venuto a contatto.

Bambino positivo Nembro, nessun commento

Al momento, le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto, anche perché non è stata individuata una vera e propria linea di contagio e un potenziale focolaio. La speranza è che ci si sia accorti in tempo della positività, per arrestare al più presto una eventuale diffusione del virus.