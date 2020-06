Crisanti: «I bambini tra 1 e 11 anni non si ammalano di Covid»

Mancano ancora i dettagli, ma Andrea Crisanti ha già anticipato alcuni punti fondamentali di uno studio che, a breve, sarà pubblicato sulla rivista Nature. Il direttore Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, parlando durante un’iniziativa benefica a Vo’ Euganeo (il primo focolaio Veneto e uno dei primi in Italia), ha parlato del risultato di alcuni dati incrociati che sono prossimi di pubblicazione. Tra le conclusioni ce n’è una che riguarda i più piccoli: i bambini non si ammalano di Covid, anche se fortemente esposti.

LEGGI ANCHE > Crisanti: «L’Oms è un baraccone che va smontato e ricostruito da zero»

«Il paper che uscirà a breve sulla rivista ‘Nature’ dimostra chiaramente che i bambini di età compresa tra uno e 11 anni non si ammalano anche in presenza di una forte esposizione», ha detto Andrea Crisanti sottolineando che, purtroppo, lo stesso non si possa dire per tutti i neonati di età inferiore a un anno su cui sono stati riscontrati alcuni casi di contagio. Uno studio e un discorso che va a intersecarsi con il tema della riapertura delle scuole a settembre, per cui ancora non è stato definito un calendario e che, probabilmente, dovrà fare i conti con la tornata elettorale delle Regionali e del Referendum sul taglio dei parlamentari.

I bambini non si ammalano, lo studio citato da Crisanti

E proprio su questo tema ha detto la sua Crisanti: «Se permettiamo agli adulti di andare allo stadio, se permettiamo scene di socializzazione nei bar e nei ristoranti, e si pensa addirittura di riaprire le discoteche, non è coerente come atteggiamento tutta questa resistenza nei confronti del mondo della scuola. Gli insegnanti si potrebbero proteggere con le mascherine che funzionano». Ma la scuola, ormai, è arrivata al termine. Questo studio, però, potrebbe dare chiare indicazioni per la ripresa di settembre.

(foto di copertina: da Agorà, Rai 3)