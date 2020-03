Il grido dai balconi di Napoli: «La gente come noi non molla mai» | VIDEO

È stato un atto simbolico, ma è servito per richiamare a una reazione emotiva in un periodo così buio per l’Italia, per l’Europa e per tutto il Mondo. Nella serata di ieri, dai balconi Napoli sono stati intonati cori e canzoni. Un invito a reagire contro il Coronavirus, seguendo – ovviamente – tutte le disposizioni di sicurezza indicate negli ultimi Dpcm emanati dal governo. «La gente come noi non molla mai», ha gridato la gente mentre intorno le strade dei quartieri erano completamente vuote.

L’iniziativa ha coinvolto tantissime persone e i video che circolano sui social mostrano la forza delle persone che, nonostante tutte le difficoltà, i divieti e la paura per quel che si sta vivendo nel nostro quotidiano, ha voluto gridare al cielo tutta la propria forza emotiva. Perché, come spiegato anche da chi è sopravvissuto al Covid-19, anche l’aspetto psicologico è necessario per non lasciarsi andare.

LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI! QUANDO TUTTO SARÀ FINITO, SCENDEREMO IN STRADA AD ABBRACCIARCI PROPRIO COME QUANDO VINCEMMO I MONDIALI! ❤️#Andràtuttobene pic.twitter.com/EbiFKnIUPz — (@mentallprisoner) March 13, 2020

Dai balconi Napoli: «La gente come noi non molla mai»

«La gente come noi non molla mai». La speranza racchiusa anche negli hashtag come #andràtuttobene, non è solo un motto improvvisato. Il popolo italiano sta provando a reagire, o almeno buona parte di esso. Oltre all’iniziativa dei balconi Napoli, in tutti il Paese ci si è resi conto della situazione e sono sempre meno gli episodi di ‘follia’ (seppur ancora troppi) di persone che deliberatamente violano le disposizioni attuate per limitare il contagio. E quel grido libero dalle finestre, mentre le strade intorno sono completamente vuote, sono un messaggio di resilienza razionale. Quella che serve in questo momento.

(foto di copertina e video da Twitter)