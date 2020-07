La faccia del leghista Bagnai quando gli viene mostrata la vignetta di Makkox | VIDEO

È stato il nome del farmaco anti-disturbi gastrici più utilizzato dai leghisti in risposta a chi li criticava. Oggi che, come specchio riflesso, viene propinato a loro sul tema dell’accordo per il Recovery Fund, i sostenitori del Carroccio non l’hanno presa benissimo. Il tutto è partito da una vignetta di Makkox pubblicata sull’edizione odierna de Il Foglio. Quel disegno è stato mostrato dalla conduttrice di Omnibus (su La7) al senatore Alberto Bagnai in collegamento. E non l’ha presa benissimo questa legge del contrappasso.

Insomma, la satira è apprezzata solo quando la si usa e non si subisce. Il senatore leghista, infatti, non ha apprezzato il gesto della conduttrice di Omnibus che, anche per stemperare i toni accesi del dibattito sul Recovery Fund, ha deciso di mostrarla e lui e alla telecamera. Ecco la prima pagina di oggi de Il Foglio, con la vignetta di Makkox, presentata ad Alberto Bagnai in diretta su La7.

C’è una copertina da collezione sul Foglio di oggi, disegnata da @makkox pic.twitter.com/NiCplsHUWm — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) July 22, 2020

Bagnai non ha preso benissimo la vignetta di Makkox

Una volta mostrata alla telecamera, il senatore Bagnai non ha reagito benissimo.

La reazione di Alberto Bagnai alla vignetta di Makkox sul Foglio di oggi pic.twitter.com/hodME2kgSN — Il Foglio (@ilfoglio_it) July 22, 2020

«Bene, sono contento che lei si diverta», ha risposto causticamente Alberto Bagnai alle risate della conduttrice che hanno accompagnato la presentazione di quella vignetta. Insomma, il leghista non l’ha presa benissimo e non ha neanche apprezzato il disegno realizzato da Makkox. Ma si sa: chi di Maalox ferisce, di Maalox perisce. Non si può essere contenti solo quando viene prescritto agli altri.

